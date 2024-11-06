HONOR анонсировала «самый прочный смартфон бренда на сегодняшний день» — HONOR X9c

Новинка оснащена аккумулятором емкостью 6600 мАч, что на 800 мАч больше, чем у предшественника X9b, и поддерживает быструю зарядку мощностью 66 Вт, обещая до 26 часов воспроизведения видео.

Смартфон выдерживает падение с высоты до 2 метров и защищен от царапин, пройдя испытание трением стальной мочалкой 3000 раз.

Он также может работать при экстремальных температурах от -30°C до 55°C и имеет защиту от воды по стандарту IP65M, обеспечивающему 360-градусную защиту от струй воды.