HONOR анонсировала X70 — батарея на 8300 мАч, 80 Вт зарядка и задняя крышка из эко-кожи

Также подтверждена поддержка как проводной, так и беспроводной зарядки мощностью 80 Вт, что делает новинку одной из самых автономных моделей на рынке.

Смартфон поступит в продажу в четырёх цветах: красный (Vermillion Red), зелёный (Bamboo Green), белый (Moon Shadow White) и чёрный (Phantom Night Black). У красной версии — золотистые боковые грани и задняя крышка из эко-кожи.

Камерный блок всех моделей украшен золотистой рамкой, корпус предположительно выполнен из пластика.