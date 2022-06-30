Honor больше не будет завозить в Россию свои смартфоны

Honor больше не будет завозить в Россию свои смартфоныПо крайней мере, «в белую»
Но, судя по всему, и производители из Поднебесной могут поступить так, как это ранее сделала Apple. Так, например, источник в одном из дистрибуторов электроники рассказал Ведомостям, что компания Honor приостановила официальные поставки своих устройств в Россию.
Что интересно, сам IT-гигант пока что не сделал никаких заявлений на этот счёт. В то же время на официальный запрос издания представители бренда также не ответили.
Сообщается, что прямо сейчас Honor активно ищет партнёров в Армении и Грузии, чтобы начать ввозить свои гаджеты в Россию при помощи параллельного импорта.
Такой формат минимизации рисков для них с учётом возможных негативных последствий вторичных санкций выглядит максимально логичным. Снижать риски при работе с Россией и ограничивать поставки без каких-либо громких заявлений – это сейчас политика многих китайских компаний.