Honor больше не будет завозить в Россию свои смартфоны

Но, судя по всему, и производители из Поднебесной могут поступить так, как это ранее сделала Apple. Так, например, источник в одном из дистрибуторов электроники рассказал Ведомостям, что компания Honor приостановила официальные поставки своих устройств в Россию.

Что интересно, сам IT-гигант пока что не сделал никаких заявлений на этот счёт. В то же время на официальный запрос издания представители бренда также не ответили.

Сообщается, что прямо сейчас Honor активно ищет партнёров в Армении и Грузии, чтобы начать ввозить свои гаджеты в Россию при помощи параллельного импорта.