Honor будет выпускать смартфоны и с Google-сервисами, и на сервисах Huawei

Но, как оказалось, несмотря на возвращение наработок Google в свои устройства, Honor не намерена отказываться от сервисов Huawei. Об этом рассказал глава компании, сообщает GSMArena.

По словам представителя Honor, новинки бренда будут выходить с сервисами Google на международном рынке, а для Китая они продолжат выпускаться с Huawei Mobile Services (HMS).

Ещё из интересного в интервью можно отметить, что свеженькие смартфоны линейки Magic 3 получать как минимум два крупных обновления Android. А это значит, что владельцы этих устройств могут рассчитывать как минимум на апдейт до Android 13.