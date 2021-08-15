Honor будет выпускать смартфоны и с Google-сервисами, и на сервисах Huawei

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Honor будет выпускать смартфоны и с Google-сервисами, и на сервисах HuaweiКак в старые-добрые времена
На днях Honor провела масштабную презентацию. На ней она показала свои новые флагманы — Honor Magic 3, Magic 3 Pro и Magic 3 Pro+. Это первые по-настоящему топовые устройства бренда после расставания с Huawei, которые получили Google Сервисы.
Но, как оказалось, несмотря на возвращение наработок Google в свои устройства, Honor не намерена отказываться от сервисов Huawei. Об этом рассказал глава компании, сообщает GSMArena.
По словам представителя Honor, новинки бренда будут выходить с сервисами Google на международном рынке, а для Китая они продолжат выпускаться с Huawei Mobile Services (HMS).
Ещё из интересного в интервью можно отметить, что свеженькие смартфоны линейки Magic 3 получать как минимум два крупных обновления Android. А это значит, что владельцы этих устройств могут рассчитывать как минимум на апдейт до Android 13.