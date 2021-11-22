Honor дразнит новым флагманом Honor 60 незадолго до анонса

Так, китайский бренд разместил в сети тизер, раскрывающий некоторые детали новинки. Помимо прочего благодаря тизеру подтвердилась информация о том, что анонсируют Honor 60 уже на следующей неделе.

Известно, что модуль камеры Honor 60 будет выполнен в классическом дизайне серии Honor 50 с двумя кольцами. Аппарат оснастят корпусом с уникальным изображением звёздного неба. Корпус устройства, в свою очередь, будет загнут со всех сторон.

На данный момент о смартфоне известно не многое, однако некоторые подробности в сети все же появились. Ожидается, что работать новинка будет на базе современного чипа Snapdragon, с аккумулятором емкостью не менее 4500 мАч и поддержкой зарядки мощностью 65 Вт. Анонс запланирован на 1 декабря.