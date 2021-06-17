Honor готовится к выходу флагманского смартфона на Snapdragon 888

Так, по словам генерального директора Honor, компания готовится к выходу флагманского смартфона — Magic 3. В частности, он отметил, что на рынок эта модель выйдет уже в третьем квартале, следовательно анонс состоится с июля по сентябрь. О грядущем устройстве известно немногое, но Жао Минг поделился, что флагманский аппарат получит процессор Snapdragon 888 и топовую камеру.

Напомним, что помимо анонса Honor 50 и Honor 50 Pro с сервисами Google, компания также выпустила недорогие беспроводные наушники с активным шумоподавлением — Honor Earbuds 2 SE.