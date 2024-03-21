HONOR Magic6 Pro победил iPhone 15 Pro Max и Samsung S24 Ultra в серийной съёмке

Опубликовано 21 марта 2024, 09:01
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HONOR Magic6 Pro победил iPhone 15 Pro Max и Samsung S24 Ultra в серийной съёмкеЛюбителям камерофонов — самое то
Новый флагман HONOR Magic6 Pro показал себя лучшим современным смартфоном в тесте скорости серийной съёмки, обойдя своих главных конкурентов — iPhone 15 Pro Max и Samsung S24 Ultra.
В честном тесте все смартфоны были поставлены в равные условия: отключены AI и Live-фото, устройства установлены на штативы, а съёмка велась по таймеру:
Хорошие кадры у HONOR Magic6 Pro получились за счёт двух факторов:
- увеличенная в 28 раз обучающая база данных, с помощью которой смартфон понимает, что и в каких условиях он фотографирует.
- функция HONOR AI Motion Sensing Capture для съёмки разных видов спорта и активностей, с которой смартфон может делать чёткие снимки даже во время быстрых движений в кадре.
Напомним, что HONOR Magic6 Pro оснащён телеобъективом на 180 Мп с 2.5-кратным оптическим зумом и 100-кратным цифровым зумом, 50-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой и основной камерой на 50 Мп с переменной диафрагмой (f/1.4 и f/2.0). Портал DxOMark даже назвал этот смартфон лучшим по качеству камер среди моделей на начало 2024 г.
Вот так выглядел сам процесс тестирования: