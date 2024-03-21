HONOR Magic6 Pro победил iPhone 15 Pro Max и Samsung S24 Ultra в серийной съёмке

Хорошие кадры у HONOR Magic6 Pro получились за счёт двух факторов:

увеличенная в 28 раз обучающая база данных, с помощью которой смартфон понимает, что и в каких условиях он фотографирует.

функция HONOR AI Motion Sensing Capture для съёмки разных видов спорта и активностей, с которой смартфон может делать чёткие снимки даже во время быстрых движений в кадре.

Напомним, что HONOR Magic6 Pro оснащён телеобъективом на 180 Мп с 2.5-кратным оптическим зумом и 100-кратным цифровым зумом, 50-мегапиксельной ультраширокоугольной камерой и основной камерой на 50 Мп с переменной диафрагмой (f/1.4 и f/2.0). Портал DxOMark даже назвал этот смартфон лучшим по качеству камер среди моделей на начало 2024 г.

Вот так выглядел сам процесс тестирования: