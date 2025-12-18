Honor Magic 8 Pro против Vivo X300 Pro: какой лучше?Однозначного ответа здесь нет
Комплект поставки у обоих смартфонов хорош. Он включает кабели, блоки питания (на 90 Вт у Vivo и на 120 Гц у Honor), а также чехлы.
Дисплей у Honor немного скруглённый, а у Vivo плоский. Рамки при этом на Magic 8 Pro заметно больше.
Диагональ экрана на Vivo X300 Pro составляет 6,78", на Honor Magic 8 Pro - 6,71". Частота обновления в обоих случаях 120 Гц, LTPO полноценное, пиковая яркость отличная - около 3000 нит.
Процессор на Vivo стоит Dimensity 9500, на Honor - Snapdragon 8 Elite. Оперативной памяти в обоих случаях 12 или 16 ГБ, внутренней - 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Со скоростью работы проблем нет у обоих смартфонов, но если говорить о возможностях, то круче будет Honor. У него очень много AI-функций даже в китайской версии.
Если вы хотите время от времени просто играть на смартфоне, то обе модели вам подойдут. Однако если для вас игры именно в приоритете, то присмотритесь к OnePlus 15.
Вибрация на обоих смартфонах флагманская, а вот звучание однозначно лучше на Honor.
Аккумулятор на X300 Pro - на 6500 мАч, на Magic 8 Pro - на 7200 мАч. "Живут" они плюс-минус одинаково: в обоих случаях вы получите 10-12 часов экрана. До 100% оба заряжаются за 55 минут.
Что касается камер, то Vivo на снимках больше накручивает резкость. Причём на всех объективах. Если агрессивная обработка вам близка, то X300 Pro должен понравиться больше. Ультраширик на Honor имеет больший угол обзора, но резкость в определённых ситуациях у него заметно ниже. Телевики снимают когда как (в зависимости от ситуации), но в основном Vivo даёт более резкие фотографии. В целом камеры хорошие, но оба смартфона любят дорисовывать детали.
Видео записывать можно в 4К 60 к/с на основную камеру в обоих случаях. Стабилизация в этом режиме более мягкая и плавная на Honor. Звук оба пишут адекватно. Переключение между модулями резкое, почти без дёргания на обоих.
Вывод
Оба смартфона - Vivo X300 Pro и Honor Magic 8 Pro - действительно крутые. Причём у Vivo вы можете брать и глобальную, и китайскую версию. Сильно лучше на Honor сканер лица и звук, да и AI-возможностей у него больше. Vivo предлагает в ответ на это функциональную кнопку и полностью плоский дисплей.