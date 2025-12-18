Honor Magic 8 Pro против Vivo X300 Pro: какой лучше?

Комплект поставки у обоих смартфонов хорош. Он включает кабели, блоки питания (на 90 Вт у Vivo и на 120 Гц у Honor), а также чехлы.

Дисплей у Honor немного скруглённый, а у Vivo плоский. Рамки при этом на Magic 8 Pro заметно больше.

Диагональ экрана на Vivo X300 Pro составляет 6,78", на Honor Magic 8 Pro - 6,71". Частота обновления в обоих случаях 120 Гц, LTPO полноценное, пиковая яркость отличная - около 3000 нит.

Процессор на Vivo стоит Dimensity 9500, на Honor - Snapdragon 8 Elite. Оперативной памяти в обоих случаях 12 или 16 ГБ, внутренней - 256, 512 ГБ или 1 ТБ. Со скоростью работы проблем нет у обоих смартфонов, но если говорить о возможностях, то круче будет Honor. У него очень много AI-функций даже в китайской версии.

Если вы хотите время от времени просто играть на смартфоне, то обе модели вам подойдут. Однако если для вас игры именно в приоритете, то присмотритесь к OnePlus 15.

Вибрация на обоих смартфонах флагманская, а вот звучание однозначно лучше на Honor.

Аккумулятор на X300 Pro - на 6500 мАч, на Magic 8 Pro - на 7200 мАч. "Живут" они плюс-минус одинаково: в обоих случаях вы получите 10-12 часов экрана. До 100% оба заряжаются за 55 минут.