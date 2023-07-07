Honor Magic V2 оставил позади iPhone 14 Pro Max в вопросе удобства

По словам генерального директора компании, Чжао Мина, новинка будет «революционным продуктом». Глава бренда позволил главному редактору Sina Digital опробовать финальную версию Honor Magic V2 и сравнить девайс с iPhone 14 Pro Max.

По словам редактора издания, он был поражён тонкостью Honor Magic V2 даже в сложенном состоянии и заметил, что в руке смартфон лежит удобнее, чем iPhone 14 Pro Max.

Чжао Мин объяснил, что Honor Magic V2 — это идеальный смартфон со складным экраном, который сочетает в себе размеры традиционного телефона и преимущества складных устройств.

Руководитель Honor также ответил на вопрос о его ожиданиях от iPhone 15. По его словам, у него нет никаких ожиданий, так как он считает, что новинка Apple не принесёт значительных изменений по сравнению с предыдущей моделью.

Напомним, что анонса Honor Magic V2 ожидается уже 12 июля.