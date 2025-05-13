HONOR Magic V5 получит рекордно емкую батарею среди складных смартфонов на 6000 мАч

По данным китайских регуляторов MIIT и 3C, устройство получит двухэлементный аккумулятор, состоящий из блоков на 2070 мАч и 3880 мАч, что в сумме дает емкость 6000 мАч. Это заметное улучшение по сравнению с предыдущей моделью и значительное преимущество перед конкурентами, такими как Samsung Galaxy Z Fold 5, у которого емкость батареи всего 4400 мАч.

Magic V5 будет работать на процессоре Snapdragon 8 Elite и получит два экрана. Внешний дисплей — 6,45-дюймовый LTPO OLED с частотой обновления 120 Гц, а внутренний — 8-дюймовый 2K OLED с такой же частотой.

Ожидается, что новинка предложит основную камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией, ультраширокоугольный модуль (детали пока не раскрыты) и 200 Мп перископический телеобъектив.

Смартфон поддерживает 5G, спутниковую связь Beidou-3 и Wi-Fi 7. За безопасность данных отвечает боковой сканер отпечатков пальцев, а защита от воды соответствует стандарту IPX8.

HONOR решила пропустить модель с индексом «V4», так как число 4 считается несчастливым в китайской культуре. Глобальная презентация Magic V5 может состояться на выставке IFA в Берлине в сентябре 2025 года.