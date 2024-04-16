За счёт чего HONOR Magic6 Pro стал лучшим смартфоном по стабильности работы на морозе

За счёт чего HONOR Magic6 Pro стал лучшим смартфоном по стабильности работы на морозеИ не замёрз после 9 часов во льду при -20 ℃
Суть и условия теста
Смартфон находился более 9 часов в ледяном кубе, оставался с включенным экраном и непрерывно воспроизводила онлайн-видео из соцсети VK.
За неделю до старта тестировщики «Лаборатории М.Видео» погрузили смартфон в воду и по специальной технологии постепенно заморозили его до температуры -20°C, чтобы образовался прозрачный ледяной куб.
Накануне эксперимента Magic6 Pro отключили от зарядки, изолировали и заморозили техническое отверстие. 13 апреля в 12:30 эксперимент стартовал с 83% заряда аккумулятора.
В смартфоне выставили авто-яркость экрана, видеоролик из VK крутился циклично (с повтором до бесконечности). Для управления смартфоном, который находился в ледяном кубе, использовали экосистемную технологию HONOR Connect — с ней одним комплектом из клавиатуры и мыши можно управлять всеми устройствами, которые подключены к одной учётной записи «Аккаунт HONOR».
HONOR Magic 6 Pro проработал во льду при -20°C более 9 часов с непрерывным воспроизведением видео, но даже при такой жёсткой эксплуатации не разрядился полностью. По окончании эксперимента осталось 10% заряда (в этой модели используется кремний-углеродная батарея HONOR второго поколения), испытание холодом смартфон прошёл успешно — на сегодня это, если не самый, то один из самых выносливых для работы на морозе смартфонов.
Как из простого смартфона сделали морозостойкий
В конструкцию обычного современного флагманского смартфона внесли два основных изменения, чтобы он стал (почти) не восприимчивым к работе в морозы:
Новый тип аккумулятора
Стандартные для ноутбуков, смартфонов и другой компьютерной техники литий-ионные аккумуляторов с 1985 года и до наших дней развились до такой степени, при которой технологические прорывы стали невозможны и упёрлись в базовые законы физики и химии. Поэтому вместо интенсивного развития, когда в одних и тех же габаритах вмещали бы более ёмкие аккумуляторы, осталось только экстенсивное: больше ёмкость — крупнее аккумулятор. Во флагманских смартфонах традиционно мощные и горячие процессоры, а ещё водозащита. Для охлаждения процессора и защиты протечек нужно дополнительное место в корпусе, поэтому флагманские смартфоны упёрлись в 5000 мАч в аккумуляторе и перестали развиваться.
Аккумулятор на новом типе химии предложили HONOR. Кстати, не в 2024 г., а ещё в прошлом, 2023 г. — смартфоны серии Magic5 Pro для рынка Китая вышли с кремний-углеродной батареей. И потом за счёт этой же батареи HONOR создали рекордно тонкий Magic V2, то есть сделали складной смартфон толщиной с обычный смартфон-моноблок с 9,9 мм. Остальные складные смартфоны были толще сантиметра даже при меньшей ёмкости аккумуляторов.
HONOR на зарубежной презентации рассказывали, что вдохновением для нового типа смартфонных аккумуляторов стал автопром и, в частности, электромобили Tesla, которые тоже перешли на новые типы аккумуляторов для большего запаса хода и стабильной работы в холодном климате.
С классическим графитом теоретическая емкость батарей составляла до 372 мА·ч на грамм, тогда как кремниевый анод позволяет достичь показателя 3579 мА·ч/г. Недостаток нового материала был в слишком высокой скорости объемного расширения и склонности разрушаться с резким сокращением срока службы. Инженерам удалось решить проблему деградации материала за счет пористой структуры, чтобы найти баланс между ёмкостью и долговечностью батарей, обеспечив преимущество перед литий-инонными аккумуляторами.
В HONOR Magic6 Pro используется уже второе поколение кремний-углеродных батарей с увеличенной до 5600 мА·ч емкостью практически без изменения толщины и веса аккумулятора — проще говоря, в смартфонах с кремний-углеродными батареями теперь будет больше мАч при сохранении прежней толщины корпуса.
Защита от резкой разрядки в ноль при низком уровне заряда аккумулятора
Ещё в Magic6 Pro добавили дискретный чип управления питанием HONOR E1, который следит за правильным и равномерным расходом заряда аккумулятора и при нормальной температуре, и на морозе. В том числе следит за тем, чтобы при низких уровнях заряда смартфон не терял заряд с, например, 20% до 0% быстрее, чем он это делал с 80% до 60%. Потому что нет ничего хуже, чем непредсказуемо разряжающийся в ноль смартфон, если вам неоткуда пополнить заряд.
Этот чип управления питанием получил конструкцию «три в одном». В ней объединили счётчик энергии, интегральные схемы и защиту от подделок. А ещё технология Smart Discharging Solution распознаёт, в каких условиях и при какой температуре работает смартфон и перенастраивает при этом его процесс зарядки (зарядка в жару под лучами солнца и зарядка в мороз от розетки автомобиля требуют разных настроек). И правильно считает реальную ёмкость аккумулятора, а не как это обычно бывает на Android-смартфонах...
Поэтому, даже когда уровень заряда аккумулятора падает до 10%, а вокруг смартфона температура -20 °C, HONOR Magic6 Pro не разряжается в ноль под нагрузкой, а способен равномерно разряжаться и успеть, например, снять до 11 минут видео в формате 4K.