За счёт чего HONOR Magic6 Pro стал лучшим смартфоном по стабильности работы на морозе

В смартфоне выставили авто-яркость экрана, видеоролик из VK крутился циклично (с повтором до бесконечности). Для управления смартфоном, который находился в ледяном кубе, использовали экосистемную технологию HONOR Connect — с ней одним комплектом из клавиатуры и мыши можно управлять всеми устройствами, которые подключены к одной учётной записи «Аккаунт HONOR».

HONOR Magic 6 Pro проработал во льду при -20°C более 9 часов с непрерывным воспроизведением видео, но даже при такой жёсткой эксплуатации не разрядился полностью. По окончании эксперимента осталось 10% заряда (в этой модели используется кремний-углеродная батарея HONOR второго поколения), испытание холодом смартфон прошёл успешно — на сегодня это, если не самый, то один из самых выносливых для работы на морозе смартфонов.

Как из простого смартфона сделали морозостойкий

В конструкцию обычного современного флагманского смартфона внесли два основных изменения, чтобы он стал (почти) не восприимчивым к работе в морозы:

Новый тип аккумулятора

Стандартные для ноутбуков, смартфонов и другой компьютерной техники литий-ионные аккумуляторов с 1985 года и до наших дней развились до такой степени, при которой технологические прорывы стали невозможны и упёрлись в базовые законы физики и химии. Поэтому вместо интенсивного развития, когда в одних и тех же габаритах вмещали бы более ёмкие аккумуляторы, осталось только экстенсивное: больше ёмкость — крупнее аккумулятор. Во флагманских смартфонах традиционно мощные и горячие процессоры, а ещё водозащита. Для охлаждения процессора и защиты протечек нужно дополнительное место в корпусе, поэтому флагманские смартфоны упёрлись в 5000 мАч в аккумуляторе и перестали развиваться.

Аккумулятор на новом типе химии предложили HONOR. Кстати, не в 2024 г., а ещё в прошлом, 2023 г. — смартфоны серии Magic5 Pro для рынка Китая вышли с кремний-углеродной батареей. И потом за счёт этой же батареи HONOR создали рекордно тонкий Magic V2, то есть сделали складной смартфон толщиной с обычный смартфон-моноблок с 9,9 мм. Остальные складные смартфоны были толще сантиметра даже при меньшей ёмкости аккумуляторов.