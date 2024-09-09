HONOR Magic7 получит технологию распознавания дипфейков

Опубликовано 09 сентября 2024, 17:321 мин.
HONOR Magic7 получит технологию распознавания дипфейковНовая функция улучшит безопасность пользователей
На выставке IFA 2024 в Берлине глава HONOR Джордж Чжао анонсировал, что новый флагманский смартфон HONOR Magic7 будет оснащен технологией распознавания дипфейков. Эта функция будет доступна как на китайском, так и на международном рынках.
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Чжао подчеркнул, что использование искусственного интеллекта для выявления дипфейков демонстрирует «приверженность HONOR к разработке инновационных решений», которые ориентированы на защиту конфиденциальности и безопасности пользователей. С учетом растущей реалистичности дипфейков, которая увеличивает риск мошенничества, новая ИИ-система HONOR разработана для тщательного анализа видео.
Технология распознавания дипфейков будет использовать специальные алгоритмы для проверки артефактов на уровне пикселей, наложения, непрерывности кадров и других деталей, которые могут быть незаметны человеческому глазу. Это позволит с высокой точностью выявлять и предотвращать мошенническое использование сгенерированных видео.