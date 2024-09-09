HONOR Magic7 получит технологию распознавания дипфейков

Чжао подчеркнул, что использование искусственного интеллекта для выявления дипфейков демонстрирует «приверженность HONOR к разработке инновационных решений», которые ориентированы на защиту конфиденциальности и безопасности пользователей. С учетом растущей реалистичности дипфейков, которая увеличивает риск мошенничества, новая ИИ-система HONOR разработана для тщательного анализа видео.

Технология распознавания дипфейков будет использовать специальные алгоритмы для проверки артефактов на уровне пикселей, наложения, непрерывности кадров и других деталей, которые могут быть незаметны человеческому глазу. Это позволит с высокой точностью выявлять и предотвращать мошенническое использование сгенерированных видео.