Опубликовано 10 октября 2025, 07:01
1 мин.

HONOR Magic8 получит первый на рынке «самообучающийся» ИИ и выйдет 15 октября

Громкие заявления, ждем их подтверждения
Компания HONOR официально объявила, что серия Magic8 и оболочка MagicOS 10 будут представлены 15 октября под слоганом «Открываем новое. Видим будущее».
HONOR Magic8 получит первый на рынке «самообучающийся» ИИ и выйдет 15 октября
Главной особенностью станет первый в индустрии самообучающийся ИИ, который способен адаптироваться под владельца и выполнять более 3000 сценариев использования без ручной настройки.

Новый ИИ YOYO сможет автоматически обрабатывать повседневные задачи. Например, находить рестораны, оформлять бронирования и оставлять отзывы после посещения.

HONOR называет систему «саморазвивающимся универсальным агентом» с поддержкой мультимодальных моделей VLA и VLM, работающих прямо на устройстве.

HONOR Magic8 получит первый на рынке «самообучающийся» ИИ и выйдет 15 октября
Флагман Magic8 Pro получит чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти, 7000 мАч батарею, 120-ваттную зарядку и тройную камеру с сенсором на 200 Мп.

Также ожидаются спутниковые сообщения Beidou и двойная биометрия — 3D-распознавание лица и ультразвуковой сканер отпечатков.

HONOR позиционирует Magic8 как «первый по-настоящему интеллектуальный смартфон, который развивается вместе с пользователем».

