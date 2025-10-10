HONOR Magic8 получит первый на рынке «самообучающийся» ИИ и выйдет 15 октября

Главной особенностью станет первый в индустрии самообучающийся ИИ, который способен адаптироваться под владельца и выполнять более 3000 сценариев использования без ручной настройки.

Новый ИИ YOYO сможет автоматически обрабатывать повседневные задачи. Например, находить рестораны, оформлять бронирования и оставлять отзывы после посещения.

HONOR называет систему «саморазвивающимся универсальным агентом» с поддержкой мультимодальных моделей VLA и VLM, работающих прямо на устройстве.