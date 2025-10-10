HONOR Magic8 получит первый на рынке «самообучающийся» ИИ и выйдет 15 октября

HONOR Magic8 получит первый на рынке «самообучающийся» ИИ и выйдет 15 октябряГромкие заявления, ждем их подтверждения
Главной особенностью станет первый в индустрии самообучающийся ИИ, который способен адаптироваться под владельца и выполнять более 3000 сценариев использования без ручной настройки.
Новый ИИ YOYO сможет автоматически обрабатывать повседневные задачи. Например, находить рестораны, оформлять бронирования и оставлять отзывы после посещения.
HONOR называет систему «саморазвивающимся универсальным агентом» с поддержкой мультимодальных моделей VLA и VLM, работающих прямо на устройстве.
Флагман Magic8 Pro получит чип Snapdragon 8 Elite Gen 5, до 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ памяти, 7000 мАч батарею, 120-ваттную зарядку и тройную камеру с сенсором на 200 Мп.
Также ожидаются спутниковые сообщения Beidou и двойная биометрия — 3D-распознавание лица и ультразвуковой сканер отпечатков.
HONOR позиционирует Magic8 как «первый по-настоящему интеллектуальный смартфон, который развивается вместе с пользователем».