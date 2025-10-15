HONOR Magic8 Pro оказался лучше iPhone 17 Pro в ночной съёмке

По заявлению бренда, китайский смартфон продемонстрировал заметно лучшее качество снимков — выше детализацию, более точную цветопередачу и меньший уровень шумов.

Тест проводился в сложных условиях: камеры снимали с борта вертолёта, где вибрации и тряска серьёзно усложняют работу стабилизации. Несмотря на это, оба устройства справились с задачей, однако, по версии HONOR, преимущество осталось за Magic8 Pro.

Производитель также подчеркнул роль искусственного интеллекта, который помогает улучшать чёткость и цветопередачу при слабом освещении. Ранее компания утверждала, что Magic8 Pro получит самый мощный телеобъектив для ночной съёмки в индустрии.

Официальная презентация серии HONOR Magic8 состоится уже сегодня, 15 октября 2025 года. Пока независимые тесты не подтверждают результаты HONOR, поэтому степень объективности сравнения остаётся под вопросом.