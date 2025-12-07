HONOR начала обновление прошивки с ИИ-функциями для серии Magic 8

В обновлении появилась поддержка «умной» съёмки, позволяющая анализировать сцены и предлагать оптимальные композиции и позы для портретов. Режим портретной съёмки с высоким разрешением активируется автоматически при распознавании лиц. Ночной режим теперь включает в себя стили «Город» и «Пейзаж», усиливая городские и синие тона соответственно.

Улучшена передача тона кожи, цветопередача и детализация в режиме «Луна». Телеобъектив обеспечивает более высокую точность и более быструю автофокусировку, а запись видео начинается быстрее.

Кроме того, обновлены сетевые возможности благодаря улучшенному интерфейсу обмена файлами и оптимизированному подключению наушников. Игровой интерфейс стал более лаконичным. Производительность системы была повышена благодаря более плавному завершению работы Центра управления, более быстрому запуску сторонних приложений и повышению стабильности работы таких сервисов, как TikTok.

Обновление внедряется поэтапно, поэтому у некоторых пользователей могут возникнуть задержки в зависимости от региона и модели устройства.