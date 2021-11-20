Honor начала рекламировать новый флагман Honor 60 и назвала дату его анонса

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Honor начала рекламировать новый флагман Honor 60 и назвала дату его анонсаВнезапно, ждать осталось всего-ничего
В сети появилась свежая порция информации о грядущем флагмане Honor — Honor 60. На этот раз её источником стал никто иной как генеральный директор компании, опубликовавший соответствующий пост в Weibo.
По словам топ-менеджера, линейка премиальных смартфонов Honor будет представлена уже в ближайшем будущем — 22 ноября 2021 года. А чтобы заинтриговать фанатов, он также опубликовал три официальных тизер-изображения, связанных с аппаратом.
На одном из них можно разглядеть нечто в форме круга. Возможно, таким образом представитель Honor намекает на круглый блок основной камеры. Оставшиеся два изображения явно демонстрируют, что в грядущем флагмане акцент будет сделан на съёмке ночного неба.
Напомним, что по последним данным, помимо базового Honor 60, нас также ждут Honor 60 Pro и Honor 60 SE. В основу девайсов должны лечь новейшие процессоры Qualcomm — от Snapdragon 870 до Snapdragon 888.
Источник: GSMArena