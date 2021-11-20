Honor начала рекламировать новый флагман Honor 60 и назвала дату его анонса

По словам топ-менеджера, линейка премиальных смартфонов Honor будет представлена уже в ближайшем будущем — 22 ноября 2021 года. А чтобы заинтриговать фанатов, он также опубликовал три официальных тизер-изображения, связанных с аппаратом.

На одном из них можно разглядеть нечто в форме круга. Возможно, таким образом представитель Honor намекает на круглый блок основной камеры. Оставшиеся два изображения явно демонстрируют, что в грядущем флагмане акцент будет сделан на съёмке ночного неба.