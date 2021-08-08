Honor начнёт продажи нового флагмана Magic 3 на Snapdragon 888+ уже в августе

Как сообщает источник, первая партия уже уже зарезервирована в розничных авторизованных магазинах. Также ожидается, что в скором времени серия будет доступна для предзаказа на крупных онлайн-платформах. Но идёт речь только о продажах в Европе, или о мировых, не уточняется.

Смартфоны уже прошли первые тесты. Так, на Geekbench 4 устройство набрало 3 556 «одноядерных» баллов и 10 257 баллов в многоядерном тесте. Такие результаты стали возможны благодаря чипу Qualcomm Snapdragon 888 Plus. Он работал в паре с 8 ГБ ОЗУ.

Ожидается, что у Honor Magic 3 Pro будут следующие характеристики: 12 ГБ оперативной памяти LPDDR5 и 512 ГБ внутреннего хранилища UFS 3.1. Устройство набрало 749 223 балла в бенчмарке AnTuTu.