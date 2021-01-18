Honor начнёт снова выпускать смартфоны с сервисами Google

Так, по данным источников, бренд Honor готовится представить новую серию смартфонов с поддержкой с магазина приложений Google Play и остальными сервисами американской компании. В то же время, у новых устройств, как отмечают информаторы, пропадет магазин Huawei AppGallery, однако на ранее вышедших моделях он останется.

Сообщается, что новую линейку смартфонов Honor с сервисами Google могут анонсировать уже весной этого года. Ожидается, что она выйдет и на российский рынок. Представители Honor, Huawei и Google, в свою очередь, воздержались от комментирования этой новости.