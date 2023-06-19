Honor наконец-то раскрыла цену анонсированного недавно Honor 90 Lite

Теперь же представители бренда поделились и этой информацией. По их словам, новинка будет продаваться в Европе за 300 евро. При этом она будет доступна для покупки уже с 6 июля.

Напомним, что Honor 90 Lite получил качественный 6,7-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 2388 х 1080 пикселей и частотой обновления 90 Гц.

В основе смартфона лежит процессор Dimensity 6020 от MediaTek, 8 ГБ оперативной памяти и 256 ГБ внутреннего накопителя.

Основная камера Honor 90 Lite может похвастаться 100-мегапиксельным модулем. Ёмкость его аккумулятора составляет 4500 мАч, есть поддержка бысрой 22-ваттной зарядки.