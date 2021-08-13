Honor назвала Apple своим единственным конкурентом

Это подтвердили и слова главы бренда. Он заявил, что после отделения от Huawei, Honor намерена не просто вернуть свои прежние позиции, но и отвоевать кусок рынка. Как пишет Gizmochina, именно в связи с этим китайская IT-корпорация намерена бороться не абы с кем, а с самой Apple.

Для этого компания намерена выпускать топовые смартфоны и выпускать их в высшем ценовом сегменте. Первым шагом в этом направлении стала линейка Magic 3, самая базовая модель которой стоит 900 евро.

Если же говорить о Honor Magic 3 Pro+, то за него компания и вовсе просит 1500 евро. Это, к слову, цена, которую Apple просит за свой топовый флагман — iPhone 12 Pro Max.