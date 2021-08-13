Honor назвала Apple своим единственным конкурентом

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Honor назвала Apple своим единственным конкурентомНамечается интересная борьба
Вчера Honor провела крупную презентацию, на которой представила новую флагманскую линейку Magic 3. Само мероприятие и свежая ценовая политика показала, что компания намерена выбиться в высшую лигу.
Это подтвердили и слова главы бренда. Он заявил, что после отделения от Huawei, Honor намерена не просто вернуть свои прежние позиции, но и отвоевать кусок рынка. Как пишет Gizmochina, именно в связи с этим китайская IT-корпорация намерена бороться не абы с кем, а с самой Apple.
Для этого компания намерена выпускать топовые смартфоны и выпускать их в высшем ценовом сегменте. Первым шагом в этом направлении стала линейка Magic 3, самая базовая модель которой стоит 900 евро.
Если же говорить о Honor Magic 3 Pro+, то за него компания и вовсе просит 1500 евро. Это, к слову, цена, которую Apple просит за свой топовый флагман — iPhone 12 Pro Max.