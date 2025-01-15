HONOR назвала цену глобальной версии флагманского смартфона Magic7 Pro

Согласно утечке от Dealabs, версия 12/512 ГБ обойдется в €1299, но ранние покупатели смогут приобрести его за €1000. В комплект также входит зарядное устройство.

Европейская версия практически идентична китайской. Устройство оснащено процессором Snapdragon 8 Elite, 6.8-дюймовым LTPO OLED-дисплеем с частотой 120 Гц и яркостью до 1600 нит (5000 нит для HDR).

Камеры: основной модуль с переменной диафрагмой на 50 Мп, ультраширокоугольный на 50 Мпи 200-мегапиксельный перископ-объектив с 3-кратным оптическим зумом. Фронтальная камера на 50 Мп дополняется датчиком ToF.

Емкость аккумулятора снижена до 5270 мАч, но быстрая зарядка сохранена. Magic 7 Pro будет доступен в черном и сером цветах через сайт HONOR и у крупных ритейлеров.