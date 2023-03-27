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06:25, 27 марта 2023
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Honor назвала «реально топовой» автономность своего грядущего смартфона Honor Play 7T

Вот настолько они в себе уверены

На этой неделе Honor представит смартфон Play 7T. Ожидается, что главной фишкой новинки станет выдающееся время автономной работы.

Honor назвала «реально топовой» автономность своего грядущего смартфона Honor Play 7T

Фото: GSMArena

Шутка ли — сам производитель практически прямо заявляет об этом в тизер-фразе, которая звучит как «автономность — действительно на высшем уровне».

Анонс Honor Play 7T состоится уже 28 марта. И хоть информация о технических характеристиках девайса ограничена, сообщается, что на странице предварительного заказа указаны две версии: 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.

Honor назвала «реально топовой» автономность своего грядущего смартфона Honor Play 7T

ITHome

Для покупателей телефон будет доступен в трёх цветах: серебристом, чёрном и синем.

Отметим, что жители Китая смогут оформить предварительный заказ на Honor Play 7T, вместе с бонусами, включая наушники и зонтик.

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