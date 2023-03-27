Honor назвала «реально топовой» автономность своего грядущего смартфона Honor Play 7T

Шутка ли — сам производитель практически прямо заявляет об этом в тизер-фразе, которая звучит как «автономность — действительно на высшем уровне».

Анонс Honor Play 7T состоится уже 28 марта. И хоть информация о технических характеристиках девайса ограничена, сообщается, что на странице предварительного заказа указаны две версии: 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.