Honor назвала «реально топовой» автономность своего грядущего смартфона Honor Play 7T

06:25, 27 марта 2023
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Honor назвала «реально топовой» автономность своего грядущего смартфона Honor Play 7TВот настолько они в себе уверены
На этой неделе Honor представит смартфон Play 7T. Ожидается, что главной фишкой новинки станет выдающееся время автономной работы.
Фото: GSMArena
Шутка ли — сам производитель практически прямо заявляет об этом в тизер-фразе, которая звучит как «автономность — действительно на высшем уровне».
Анонс Honor Play 7T состоится уже 28 марта. И хоть информация о технических характеристиках девайса ограничена, сообщается, что на странице предварительного заказа указаны две версии: 8/128 ГБ и 8/256 ГБ.
Для покупателей телефон будет доступен в трёх цветах: серебристом, чёрном и синем.
Отметим, что жители Китая смогут оформить предварительный заказ на Honor Play 7T, вместе с бонусами, включая наушники и зонтик.