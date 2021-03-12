Honor не смог договориться о получении Google Сервисов для своих смартфонов

Дело в том, что, согласно данным инсайдеров, Honor не смог договориться с Google о получении доступа к сервисам компании. Именно по этой причине, якобы, задерживается дебют первого «независимого» флагмана Honor — Honor View 40. В случае, если производителю смартфонов всё же не удастся найти общий язык с Google, то его новинка выйдет со встроенными мобильными сервисами Huawei (HMS).

Сообщается, что при развитии подобного негативного сценария, Honor займётся выпуском иных типов устройств. В том числе ноутбуков, планшетов и носимых гаджетов.