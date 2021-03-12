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Honor не смог договориться о получении Google Сервисов для своих смартфонов
Неужели многоходовочка Huawei не сработала?
Весной 2019 года Huawei была внесена в чёрный список США. Это означало, что компания на сможет пользоваться «благами» американских компаний, в том числе сервисами Google для Android. Для обхода этого ограничения, ИТ-гигант продал дочерний бренд Honor. Но, возможно, всё это было зря.
Дело в том, что, согласно данным инсайдеров, Honor не смог договориться с Google о получении доступа к сервисам компании. Именно по этой причине, якобы, задерживается дебют первого «независимого» флагмана Honor — Honor View 40. В случае, если производителю смартфонов всё же не удастся найти общий язык с Google, то его новинка выйдет со встроенными мобильными сервисами Huawei (HMS).
Сообщается, что при развитии подобного негативного сценария, Honor займётся выпуском иных типов устройств. В том числе ноутбуков, планшетов и носимых гаджетов.