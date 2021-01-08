Honor объявила дату анонса своего первого независимого от Huawei флагмана

Речь идёт о Honor V40, разговоры о котором не утихают последние полтора месяца — практически с тех самых пор, как стало известно о «расставании» Huawei и Honor. Если верить интернет-инсайдерам, аппарат получит физические кнопки управления громкостью, процессор Dimensity 1000+ в качестве основы и дисплей с частотой обновления 120 Гц, сообщает GSMArena.

К сожалению, в сети нет информации о ёмкости аккумулятора Honor V40, но зато при сертификации устройства стало известно, что оно будет поддерживать проводную зарядку на 66 Вт и беспроводную на 50 Вт.