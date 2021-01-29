Honor объявила о возвращении Google сервисов в будущие смартфоны компании

Так, Джордж Чжао подтвердил, что будущие смартфоны Honor будут оснащаться Google сервисами, пишет GSMArena. По словам руководителя бренда, нет никаких причин для того, чтобы это не случилось, из-за чего китайский ИТ-гигант намерен возобновить партнёрские отношения с Google.

Вместе с тем глава компании также отметил грядущее «воссоединение» с Intel, AMD, Qualcomm и MediaTek. Google в этом списке была лишь самым громким именем. От себя отметим, что всё ещё не до конца ясно, а будет ли оснащаться сервисами поискового гиганта глобальная версия уже представленного Honor V40.