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Honor объявила о возвращении Google сервисов в будущие смартфоны компании
При этом судьба представленного недавно Honor V40 остаётся не совсем ясной
Практически сразу же, как в сети появились слухи об отделении Honor от Huawei, начались массовые слухи о скором появлении первых смартфонов компании с сервисами Google на борту. Теперь же об этом вполне официально объявил глава китайского бренда.
Так, Джордж Чжао подтвердил, что будущие смартфоны Honor будут оснащаться Google сервисами, пишет GSMArena. По словам руководителя бренда, нет никаких причин для того, чтобы это не случилось, из-за чего китайский ИТ-гигант намерен возобновить партнёрские отношения с Google.
Вместе с тем глава компании также отметил грядущее «воссоединение» с Intel, AMD, Qualcomm и MediaTek. Google в этом списке была лишь самым громким именем. От себя отметим, что всё ещё не до конца ясно, а будет ли оснащаться сервисами поискового гиганта глобальная версия уже представленного Honor V40.