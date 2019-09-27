Honor переделает китайский бюджетный флагман под руки европейцев

Смартфон Honor 9X Pro с выдвижной фронтальной камерой был представлен в Китае ещё летом, но международный выпуск модели пока так и не состоялся. Теперь стали известны подробности о выходе смартфона за пределы Китая.
По данным индийского источника Судханшу Амбхоре (Sudhanshu Ambhore), версия Honor 9X Pro для Европы получит заметное внешнее отличие от китайской.
В Китае продаётся Honor 9X Pro со сканером отпечатков пальцев на боковой грани. Европейская версия будет отличаться более традиционным расположением сканера — на задней панели. Источник также опубликовал пресс-рендеры, показывающие дизайн такой версии.
В смартфоне установлен 6,59-дюймовый экран с разрешением Full HD+, тройная основная камера 48+8+2 Мп, аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Цена в Китае стартует от 320 долларов.