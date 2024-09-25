HONOR подарит смартфон 200 Pro автору лучшего портретного фото

Фотографии были сделаны на смартфон HONOR 200 Pro, который оснащен специальным портретным режимом, разработанным в сотрудничестве с парижским фотоателье Harcourt.

Этот режим использует ИИ для создания снимков с уникальными светотеневыми эффектами, характерными для Harcourt.

Участниками проекта стали известные фотографы, такие как Олег Зотов и Алексей Сулима. Они запечатлели мастеров из разных уголков региона, включая кузнеца из Дагестана, стеклодува и сыровара с Алтая, а также мастеров росписи из Беларуси.

В рамках проекта также стартовал конкурс мобильной фотографии, который пройдет с 26 сентября по 31 октября 2024 года.

Победители получат смартфоны HONOR 200 или 200 Pro, а также подарки от партнеров.