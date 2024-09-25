HONOR подарит смартфон 200 Pro автору лучшего портретного фото

Опубликовано 25 сентября 2024, 17:591 мин.
HONOR подарит смартфон 200 Pro автору лучшего портретного фотоПо итогам фотоконкурса
HONOR представил цифровую выставку HONOR Eurasia PortrAIts, посвященную людям уникальных профессий Евразии, которые сохраняют традиции и культурное наследие.
Фотографии были сделаны на смартфон HONOR 200 Pro, который оснащен специальным портретным режимом, разработанным в сотрудничестве с парижским фотоателье Harcourt.
Этот режим использует ИИ для создания снимков с уникальными светотеневыми эффектами, характерными для Harcourt.
Участниками проекта стали известные фотографы, такие как Олег Зотов и Алексей Сулима. Они запечатлели мастеров из разных уголков региона, включая кузнеца из Дагестана, стеклодува и сыровара с Алтая, а также мастеров росписи из Беларуси.
В рамках проекта также стартовал конкурс мобильной фотографии, который пройдет с 26 сентября по 31 октября 2024 года.
Победители получат смартфоны HONOR 200 или 200 Pro, а также подарки от партнеров.