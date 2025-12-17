HONOR подтвердила анонс таинственного смартфона WIN до конца 2025 года

На опубликованном постере виден прямоугольный блок камер, визуально напоминающий дизайн iPhone 17 Pro. Ранее в утечках также фигурировал встроенный кулер рядом с камерой, однако на официальном изображении этот элемент не показали.

По предварительной информации, линейка WIN будет состоять из двух моделей. Старшая версия получит флагманский чип Snapdragon 8 Elite Gen 5 и аккумулятор емкостью около 10 000 мАч, а также активное охлаждение.

Более доступный вариант обойдется без кулера и получит упрощенную начинку. Ранее ожидалось, что HONOR выпустит модель GT2, но, судя по всему, компания решила сменить название и концепцию. Точная дата презентации пока не раскрыта.