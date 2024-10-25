HONOR показала MagicOS 9 — новейшую оболочку для смартфонов на базе Android 15

HONOR показала MagicOS 9 — новейшую оболочку для смартфонов на базе Android 15Апдейт обещает стать крупным и масштабным
HONOR назвала MagicOS 9.0 первой в мире персонализированной ИИ-операционной системой для всех сценариев. В ней усилена интеграция голосового ассистента Yoyo.
Оболочка работает на базе Android 15 и использует собственную языковую модель компании — MagicLM. Она позволяет системе понимать естественный язык, анализировать визуальную информацию и обучаться привычкам пользователя, что делает интерфейс более удобным.
Например, ИИ-агент сможет заказать кофе и самостоятельно подтвердить оплату.
MagicOS 9.0 также имеет функции для обнаружения дипфейков, защищая пользователей от мошенничества.
Дизайн системы был обновлён и включает такие новые функции, как «Универсальный рабочий стол», Magic Lock Screen и Magic Style. Кроме того, добавлены AI Gallery, AI Eraser и функция восстановления лица.
MagicOS 9.0 появится на трёх десятках устройств в Китае, а международный релиз ожидается в начале 2025 года вместе с запуском флагманских смартфонов Magic7.