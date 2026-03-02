HONOR показала самый тонкий складной смартфон с батареей 7100 мАч

HONOR Magic V6 наконец решает противоречие, которое долго преследовало складные смартфоны: чем тоньше устройство, тем меньше батарея. Здесь инженерам удалось пойти в обе стороны одновременно. По сравнению с предыдущим поколением толщина корпуса уменьшилась с 8,8 до 8,75 мм, а ёмкость аккумулятора выросла — с 5820 до 7100 мАч. Это стало возможным благодаря кремний-углеродной батарее HONOR пятого поколения, разработанной совместно с ATL: содержание кремния в аноде достигает 25%, что является одним из самых высоких показателей в отрасли и обеспечивает высокую плотность энергии при меньшем физическом объёме элемента питания.

Отдельного внимания заслуживает защита. Magic V6 стал первым складным смартфоном, получившим одновременно сертификаты IP68 и IP69 — то есть устройство выдерживает не только погружение в воду, но и струю под высоким давлением. Конструкция шарнира также переработана: глубина складки на внутреннем экране уменьшилась на 44% по сравнению с предшественником, а само стекло прошло сертификацию SGS Minimized Crease.

Оба экрана устройства построены на матрицах LTPO 2.0 с адаптивной частотой обновления от 1 до 120 Гц. Внешний дисплей диагональю 6,52 дюйма выдаёт пиковую яркость до 6000 нит при воспроизведении HDR-контента, внутренний — 7,95 дюйма — до 5000 нит. Антибликовое покрытие на основе нитрида кремния снижает отражение до 1,5%, а ШИМ-частота 4320 Гц снижает нагрузку на глаза при долгой работе с устройством.