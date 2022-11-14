Honor показала свой новый смартфон с необычной камерой

А всё благодаря свежему посту китайского бренда в местных соцсетях, где им были опубликованы снимки долгожданного устройства. Судя по изображениям, телефон получит необычно украшенный блок основной камеры.

Он разделён на две части полосой, в результате чего получается как бы имитация знака бесконечности. Кто-то может углядеть в этом и цифру «8».