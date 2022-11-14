Honor показала свой новый смартфон с необычной камерой

Honor показала свой новый смартфон с необычной камеройВ дизайне есть интересная идея
Компания Honor уже несколько недель активно тизерит свою свежую линейку — Honor 80. И вот, наконец-то, стало ясно, как именно будет выглядеть как минимум базовая модель.
А всё благодаря свежему посту китайского бренда в местных соцсетях, где им были опубликованы снимки долгожданного устройства. Судя по изображениям, телефон получит необычно украшенный блок основной камеры.
Он разделён на две части полосой, в результате чего получается как бы имитация знака бесконечности. Кто-то может углядеть в этом и цифру «8».
Помимо этого, задняя панель Honor 80 украсили необычным узором, а спереди устройство получило вырез, напоминающий таковой в iPhone 14 Pro и 14 Pro Max. В нём тоже спрятана фронтальная камера смартфона.
Напомним, что анонс всей линейки Honor 80 намечен уже на 23 ноября 2022 году. Ожидается, что серия будет состоять из трёх моделей: Honor 80 SE, Honor 80 и Honor 80 Pro с Dimensity 1080, Snapdragon 778G+ и Snapdragon 8+ Gen 1 в качестве основы соответственно.