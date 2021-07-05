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Honor показала свой первый флагман на новейшем процессоре Snapdragon 888 Plus

Теперь осталось дождаться анонса
Некоторое время назад стало известно, что новый флагман Honor — Honor Magic 3 — станет первым смартфоном компании на новейшего чипа Snapdragon 888 Plus. Теперь же сама компания решила опубликовать тизер-постер девайса.
Honor показала свой первый флагман на новейшем процессоре Snapdragon 888 Plus

На нём видно не так много. Возможно, смартфон повёрнут к нам задней стороной, а полукруглый силуэт — это блок основной камеры, расположенной посередине. Если это так, то можно рассчитывать на его дизайн в стиле Huawei Mate 30 или Mate 40.

Honor показала свой первый флагман на новейшем процессоре Snapdragon 888 Plus

Отметим, что устройству приписывают совершенно разные «качества». Так, например, инсайдеры сообщали, что Honor Magic 3 может получить полноценную подэкранную камеру. Учитывая, что прошлое поколение было представлено в виде слайдера, информация с поддисплейной фронталкой звучит логично.