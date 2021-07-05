Honor показала свой первый флагман на новейшем процессоре Snapdragon 888 Plus

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Honor показала свой первый флагман на новейшем процессоре Snapdragon 888 PlusТеперь осталось дождаться анонса
Некоторое время назад стало известно, что новый флагман Honor — Honor Magic 3 — станет первым смартфоном компании на новейшего чипа Snapdragon 888 Plus. Теперь же сама компания решила опубликовать тизер-постер девайса.
На нём видно не так много. Возможно, смартфон повёрнут к нам задней стороной, а полукруглый силуэт — это блок основной камеры, расположенной посередине. Если это так, то можно рассчитывать на его дизайн в стиле Huawei Mate 30 или Mate 40.
Отметим, что устройству приписывают совершенно разные «качества». Так, например, инсайдеры сообщали, что Honor Magic 3 может получить полноценную подэкранную камеру. Учитывая, что прошлое поколение было представлено в виде слайдера, информация с поддисплейной фронталкой звучит логично.