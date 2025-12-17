HONOR Power 2 получит сверхъемкую батарею на 10 080 мАч и чип Dimensity 8500

По данным инсайдера Digital Chat Station, новинка получит аккумулятор емкостью 10 080 мАч, что заметно больше, чем 8000 мАч у первого HONOR Power.

Смартфон оснастят 6,79-дюймовым OLED LTPS-дисплеем с плоским стеклом и разрешением 1,5K (2640 × 1200 пикселей). Частота обновления экрана пока не раскрыта.

В качестве процессора заявлен Dimensity 8500 — свежий чип MediaTek среднего-высокого класса, ориентированный на энергоэффективность.

Поддерживается быстрая проводная зарядка мощностью 80 Вт. А вот беспроводной зарядки, по слухам, не будет.

Камеры без сюрпризов: 16 Мп спереди и основной модуль на 50 Мп сзади. Работать смартфон, вероятно, будет на Magic OS 10 на базе Android 16.

HONOR Power 2 планируют выпустить в трех цветах — белом, черном и оранжевом. Анонс ожидается в Китае в январе 2026 года, до начала Праздника весны.