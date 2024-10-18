HONOR представил сразу два смартфона — X60 и X60 Pro

Стандартная версия Honor X60 получила плоский LCD-дисплей с диагональю 6.8 дюйма и разрешением 1080 x 2412 пикселей. Ее аккумулятор емкостью 5800 мАч поддерживает зарядку на 35 Вт, а в основе устройства лежит чипсет Dimensity 7025-Ultra.

Оба устройства уже доступны для заказа в Китае по цене от $170 за Honor X60 и от $210 за Honor X60 Pro.