HONOR представил в Китае свой самый роскошный смартфон — Magic7 RSR Porsche Design

HONOR Magic7 RSR оснащён телефотокамерой с сенсором на 200 Мп и уникальной пятиэлементной оптикой I-CUT с диафрагмой f/1.88.

Система поддерживает оптический 3х-зум, гибридный зум до 10х и цифровой зум до 100х. Впервые используется двойной электромагнитный привод автофокусировки, повышающий скорость на 83%, а LiDAR-датчик увеличивает точность съёмки на 90%.

Смартфон работает на базе процессора Snapdragon 8 Extreme Edition и поддерживает двойную спутниковую связь Beidou + Tiantong.

Magic7 RSR предлагает прочное стекло King Kong Rhino Glass, экран с AI-защитой зрения и уровень защиты IP68+IP69. Уникальный интерфейс с темами Porsche и автомобильным экраном блокировки завершает образ.

Доступны две конфигурации памяти: 16/512 ГБ за 7999 юаней и 24 ГБ/1 ТБ за 8999 юаней. Продажи начнутся уже сегодня, 24 декабря.