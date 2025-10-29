HONOR представила бюджетный смартфон X6b Plus с 90 Гц экраном и батареей на 5100 мАч

Аккумулятор ёмкостью 5100 мАч поддерживает быструю зарядку 35 Вт SuperCharge. Смартфон работает на MagicOS 8.0 на базе Android 14 и оснащён разъёмом 3,5 мм, USB-C, а также сканером отпечатков и защитой от падений по сертификации SGS.

Цена новинки — около $118. Но по предзаказу есть $17 скидка. Причём ранние покупатели получат в подарок наушники HONOR Earbuds II.