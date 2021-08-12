Honor представила Magic 3 и Magic 3 Pro — первые настоящие флагманы после «расставания» с Huawei

Внутри обоих смартфонов лежит чип Snapdragon 888+. Это, а также частота обновления 120 Гц, должно сделать пользовательский опыт максимально приятным за счёт плавности работы устройств.

Если же говорить о камерах, то между Magic 3 и Magic 3 Pro есть различия. Так, в более «базовой» версии смартфона всего три камеры: широкоугольная на 50 Мп, монохромная на 64 Мп и сверхширокоугольная на 13 Мп. Также имеется лазерный автофокус.

А вот в Honor Magic 3 Pro набор богаче: к трём уже описанным выше модулям, добавилась телефото камера на 64 Мп и автофокус на базе технологии 8x8 dTOF.