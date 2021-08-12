Honor представила Magic 3 и Magic 3 Pro — первые настоящие флагманы после «расставания» с Huawei

Honor представила Magic 3 и Magic 3 Pro — первые настоящие флагманы после «расставания» с HuaweiУстройства продвигаются под девизом «За гранью эпичности»
Угол закругления экрана Honor Magic 3 — 89 градусов. По словам представителя компании, на сегодняшний день это рекордно большое значение для смартфонов.
Если же говорить про Honor Magic 3 Pro, то хоть по размерам смартфон и меньше iPhone 12 Pro Max, размер его дисплея при этом больше: 6,76 дюйма в Magic Pro 3 против 6,7 дюйма у устройства от Apple. Диаметрально противоположная ситуация с рамками: в смартфоне Honor они всего лишь на 0,55 мм, а у iPhone 12 Pro Max на 2,33 мм:
Внутри обоих смартфонов лежит чип Snapdragon 888+. Это, а также частота обновления 120 Гц, должно сделать пользовательский опыт максимально приятным за счёт плавности работы устройств.
Если же говорить о камерах, то между Magic 3 и Magic 3 Pro есть различия. Так, в более «базовой» версии смартфона всего три камеры: широкоугольная на 50 Мп, монохромная на 64 Мп и сверхширокоугольная на 13 Мп. Также имеется лазерный автофокус.
А вот в Honor Magic 3 Pro набор богаче: к трём уже описанным выше модулям, добавилась телефото камера на 64 Мп и автофокус на базе технологии 8x8 dTOF.
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