HONOR представила Magic V5 — самый тонкий в мире складной смартфон, но с «нюансом»Пока лишь в Китае, но ждем глобалку в ближайшее время
В сложенном состоянии толщина корпуса составляет всего 8,8 мм, но только в белой версии с покрытием из специального волокна. Остальные цвета немного толще — около 9 мм.
При этом заявленная рекордная толщина возможна лишь при условии, если мы не учитываем выступающий модуль камеры.
Magic V5 получил мощный чип Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5820 мАч. Оба экрана — LTPO OLED с частотой обновления 120 Гц. Поддерживается беспроводная зарядка, а защита от воды и пыли соответствует стандартам IP58 и IP59.
Ключевое преимущество смартфона — не только габариты, но и вес: Magic V5 весит всего 217 граммов, что делает его одним из самых легких устройств в категории. Продажи стартовали в Китае, международный релиз ожидается «в ближайшее время».