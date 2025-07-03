HONOR представила Magic V5 — самый тонкий в мире складной смартфон, но с «нюансом»

Пока лишь в Китае, но ждем глобалку в ближайшее время

Компания HONOR официально представила складной смартфон Magic V5, заявив, что это самое тонкое в мире устройство такого типа.