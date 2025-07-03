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Опубликовано 03 июля 2025, 07:01
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HONOR представила Magic V5 — самый тонкий в мире складной смартфон, но с «нюансом»

Пока лишь в Китае, но ждем глобалку в ближайшее время
Компания HONOR официально представила складной смартфон Magic V5, заявив, что это самое тонкое в мире устройство такого типа.
HONOR представила Magic V5 — самый тонкий в мире складной смартфон, но с «нюансом»
© The Verge

В сложенном состоянии толщина корпуса составляет всего 8,8 мм, но только в белой версии с покрытием из специального волокна. Остальные цвета немного толще — около 9 мм.

При этом заявленная рекордная толщина возможна лишь при условии, если мы не учитываем выступающий модуль камеры.

HONOR представила Magic V5 — самый тонкий в мире складной смартфон, но с «нюансом»
© The Verge

Magic V5 получил мощный чип Snapdragon 8 Elite, до 16 ГБ оперативной памяти и аккумулятор емкостью 5820 мАч. Оба экрана — LTPO OLED с частотой обновления 120 Гц. Поддерживается беспроводная зарядка, а защита от воды и пыли соответствует стандартам IP58 и IP59.

Ключевое преимущество смартфона — не только габариты, но и вес: Magic V5 весит всего 217 граммов, что делает его одним из самых легких устройств в категории. Продажи стартовали в Китае, международный релиз ожидается «в ближайшее время».

Источник:The Verge
Автор:Булат Кармак
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