Honor представила недорогой флагман Honor 90 GT с 24 ГБ оперативки и Snapdragon 8 Gen 2

Устройство работает на базе чипсета Snapdragon 8 Gen 2 и предлагает пользователям до 24 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутреннего накопителя.

Новинка может похвастаться стильным дизайном с прямоугольными краями, 1.25 мм ультратонкой рамкой и уникальной конструкцией задней камеры, вдохновленной «двигателем» и «гоночными полосами».

Honor 90 GT имеет толщину всего 7.9 мм и весит 185 г, предлагая три цветовых варианта: GT Blue, Speed Gold и Starry Black.

В плане производительности Honor 90 GT включает в себя три основных компонента: процессор Snapdragon 8 Gen 2, дополнительный графический чип и собственный усилитель сигнала RF C1 от Honor.

Устройство также получило аккумулятор на 5000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 100 Вт, позволяющей зарядить устройство с 0% до 60% за 15 минут и до 100% за 32 минуты.

В области фотографии смартфон предлагает 16-мегапиксельную фронтальную камеру и двойную заднюю камеру с основным датчиком на 50 Мп и 12 Мп ультраширокоугольным объективом.

Honor 90 GT уже доступен для предварительного заказа, а официальные продажи начнутся 26 декабря. Цены стартуют с $370 за модель 12/256 ГБ.