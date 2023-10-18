Honor представила недорогой смартфон Play 8T с 90 Гц экраном и камерой на 50 Мп

Этот гаджет начального уровня поражает своим ярким LCD-дисплеем, мощным аккумулятором, щедрым объёмом хранилища в 256 ГБ и 50-мегапиксельной основной камерой.

Смартфон получил 6,8-дюймовый IPS LCD-дисплей с разрешением FullHD+ и яркостью до 850 нит. За производительность отвечает чипсет Dimensity 6080, поддерживается до 12 ГБ оперативной памяти LPDDR4x и 8 ГБ виртуальной RAM.

Аккумулятор ёмкостью 6000 мАч обещает продолжительное время работы: до 123 часов прослушивания музыки, 10 часов игр или 55 часов разговора. Устройство поддерживает быструю зарядку мощностью 35 Вт.