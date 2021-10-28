Honor представила недорогой смартфон X30 Max с гигантским дисплеем как у планшетов

Размер IPS-дисплея новинки — 7,09 дюйма. Для сравнения, до редизайна у iPad mini был 7,9-дюймовый экран.

При этом Honor X30 Max поддерживает HDR10, а также на 100% охватывает цветовой диапазон DCI-P3.

В основу смартфона лёг чип Dimensity 900 от MediaTek. Оперативной памяти в устройстве 8 ГБ, а постоянной — от 128 до 256 ГБ. Также здесь есть модуль NFC для бесконтактной оплаты и аккумулятор на 5000 мАч.