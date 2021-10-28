Honor представила недорогой смартфон X30 Max с гигантским дисплеем как у планшетов

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Honor представила недорогой смартфон X30 Max с гигантским дисплеем как у планшетовВыглядит как отличный вариант для любителей планшетофонов
Многие месяцы по сети ходили слухи о новом смартфоне Honor и вот, наконец-то, они стали реальностью. Китайский бренд представил Honor X30 Max — новый недорогой смартфон с огромным экраном.
Размер IPS-дисплея новинки — 7,09 дюйма. Для сравнения, до редизайна у iPad mini был 7,9-дюймовый экран.
При этом Honor X30 Max поддерживает HDR10, а также на 100% охватывает цветовой диапазон DCI-P3.
В основу смартфона лёг чип Dimensity 900 от MediaTek. Оперативной памяти в устройстве 8 ГБ, а постоянной — от 128 до 256 ГБ. Также здесь есть модуль NFC для бесконтактной оплаты и аккумулятор на 5000 мАч.
Основаная камера двойная, на 64 и 2 Мп. Работает девайс под управлением Magic UI 5.0 на базе Android 11.
Цена смартфона составляет 375 и 420 долларов (26 и 29 тыс рублей) за версии 8/128 и 8/256 ГБ соответственно.
Источник: Gizmochina