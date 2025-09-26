HONOR представила недорогой смартфон X9d 5G с батареей на 8300 мАч и ценой от $350

Это один из самых ёмких аккумуляторов среди современных устройств, что обещает рекордную автономность. Новинка получила 6,79-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 2640 × 1200 пикселей и яркостью до 6000 нит.

Экран поддерживает технологии защиты зрения и динамическую регулировку подсветки, а сверху его прикрывает алюмосиликатное стекло.

Аппарат работает на чипсете Snapdragon 6 Gen 4 с графикой Adreno 810 и поставляется с Android 15 и оболочкой MagicOS 9.0. Доступны версии с 12/256 ГБ и 12/512 ГБ памяти. Камеры включают основной модуль на 108 Мп с OIS и фронталку на 16 Мп.