Honor представила новый смартфон с необычным дизайном дешевле 15 тысяч рублей

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Honor представила новый смартфон с необычным дизайном дешевле 15 тысяч рублейВыглядит интереснее большинства современных аппаратов
Компания Honor представила новый недорогой смартфон — Honor X40i. Устройство получилось очень интересным, особенно с учётом его цены.
В основу новинки лёг чип Dimensity 700 от MediaTek, оперативной памяти в ней от 8 до 12 ГБ, а постоянной — от 128 до 256 ГБ.
Размер дисплея смартфона — 6,7 дюйма, разрешение — FullHD+. Основная камера Honor X40i может похвастаться двойным модулем на 50 и 2 Мп, а фронтальная — одинарным на 8 Мп.
Девайс получил аккумулятор ёмкость 4000 мАч, при этом не забы производитель и о быстрой зарядке на 40 Вт.
Что же до цен, то за базовую модификацию 8/128 Honor просит всего 240 долларов (14 166 рублей). Версии 8/256 и 12/256 ГБ обойдутся уже в 265 и 300 долларов (15 600 и 17 700 рублей) соответственно.