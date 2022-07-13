Honor представила новый смартфон с необычным дизайном дешевле 15 тысяч рублей

В основу новинки лёг чип Dimensity 700 от MediaTek, оперативной памяти в ней от 8 до 12 ГБ, а постоянной — от 128 до 256 ГБ.

Размер дисплея смартфона — 6,7 дюйма, разрешение — FullHD+. Основная камера Honor X40i может похвастаться двойным модулем на 50 и 2 Мп, а фронтальная — одинарным на 8 Мп.