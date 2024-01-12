Honor представила складной смартфон Magic V2 RSR в дизайне Porsche

Honor представила складной смартфон Magic V2 RSR в дизайне PorscheВыглядит очень стильно
Honor, в партнерстве с Porsche, представила новый смартфон Honor Magic V2 RSR Porsche Design, который является спортивной версией их флагманского складного устройства.
Новинка имеет характеристики стандартной модели Magic V2, но отличается эксклюзивным дизайном.
Magic V2 RSR Porsche Design оснащен 16 ГБ оперативной памяти и 1 ТБ внутреннего накопителя. Внешний вид устройства выполнен в иконическом сером цвете Porsche Agate Grey и включает в себя характерную для Porsche «Flyline» — ниспадающую к задней части крышу автомобилей компании. Этот дизайн придает смартфону агрессивный и динамичный вид.
Смартфон весит всего 234 г благодаря раме из магниевого сплава и механизму шарнира из титанового сплава.
Он оснащен процессором Snapdragon 8 Gen 2 и двумя экранами: 6.43-дюймовым 1080p 120 Гц LTPO OLED внешним дисплеем и 7.92-дюймовым 2156 x 2344 пиксельным 120 Гц LTPO OLED внутренним дисплеем. Аккумулятор на 5000 мАч поддерживает 66 Вт проводную зарядку.
Система камер включает 50-мегапиксельную основную камеру, 20-мегапиксельную камеру с 2.5-кратным зумом и 50-мегапиксельную ультраширокоугольную камеру с автофокусом, а также 16-мегапиксельную фронтальную камеру.
Honor Magic V2 RSR Porsche Design поступит в продажу в Китае 12 января по цене $2250, что является вполне приемлемой ценой, учитывая его характеристики.