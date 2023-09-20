Honor представила складной смартфон-сумочку V Purse

Всё дело в том, что девайс можно носить в качестве аксессуара, напоминающего дамскую сумочку.

Honor V Purse имеет наружный складной экран и «оборачивающую» заднюю панель. В сложенном состоянии толщина устройства составляет всего 8,6 мм, что сравнимо с традиционными плоскими смартфонами.

Компания утверждает, что шарнир устройства прочен и способен выдержать до 400 000 складываний. Для индивидуализации внешнего вида смартфона предусмотрены сменные ремешки и цепочки, выполненные из искусственной кожи.

Основной экран имеет диагональ 6,45 дюйма и разрешение 2348 × 1088 пикселей. В развёрнутом состоянии диагональ увеличивается до 7,7 дюймов с разрешением 2348 × 2016 пикселей.

Оба экрана оснащены гибкими OLED-панелями с частотой обновления 120 Гц. Смартфон работает на процессоре Snapdragon 778G, имеет 16 ГБ оперативной памяти и до 512 ГБ встроенной памяти.

Стоимость базовой версии 16/256 ГБ составляет около $930. Продажи начнутся 26 сентября, и устройство будет доступно в ограниченном количестве.