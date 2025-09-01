HONOR представила смартфон Play 70m Plus с 6.77″ дисплеем, 7000 мАч и ценой всего в $250

HONOR представила смартфон Play 70m Plus с 6.77″ дисплеем, 7000 мАч и ценой всего в $250За свою стоимость — достойный вариант
Главные особенности устройства — огромный аккумулятор на 7000 мАч, 6,77-дюймовый экран и цена от 1599 юаней (около $220).
Смартфон оснащен чипсетом Snapdragon 6s Gen 3, дополненным 12 ГБ оперативной памяти. Доступны версии с 256 и 512 ГБ встроенного хранилища. Толщина корпуса составляет 8,24 мм, вес — 207 граммов.
Дисплей выполнен по технологии TFT LCD, имеет разрешение 1610 × 720 пикселей, частоту обновления 120 Гц и яркость до 850 нит. Фронтальная камера на 5 Мп встроена в отверстие экрана, а на задней панели установлена одна основная камера на 50 Мп.
Батарея поддерживает быструю зарядку мощностью 45 Вт и умеет работать в режиме реверсивной подзарядки. Также смартфон получил защиту IP65, сертификацию «золотой стандарт 5 звезд», выдерживает падения с высоты до 2 метров и 24-часовой дождевой тест.
Дополнительно заявлены стереодинамики с усилением до 400% и NFC.