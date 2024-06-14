Honor представила смартфон-раскладушку с 6.8- и 4-дюймовым экраном

Он оснащен 6.8-дюймовым основным экраном и 4-дюймовым внешним дисплеем, что делает его прямым конкурентом таким моделям, как Samsung Galaxy Z Flip 5 и Oppo Find N3 Flip.

6.8-дюймовый дисплей новинки имеет разрешение 1.5K, частоту обновления 120 Гц и пиковую яркость 3000 нит. Внешний экран, тоже с частотой 120 Гц и пиковыми 2500 нит, может использоваться для отображения уведомлений, времени и запуска часто используемых приложений, таких как карты и социальные сети.

Смартфон оснащен двойной камерой с 50-мегапиксельным основным сенсором Sony IMX906 с поддержкой OIS и 12-мегапиксельным ультраширокоугольным объективом.

На передней панели расположена 50-мегапиксельная камера для селфи. Камеры поддерживают функции размытия фона, съемку с помощью режима hover selfie и 4K таймлапс.

В основе смартфона лежит процессор Snapdragon 8+ Gen 1 в паре с 12 ГБ оперативной памяти и до 1 ТБ встроенной памяти.

Magic V Flip имеет батарею емкостью 4800 мАч с поддержкой быстрой зарядки на 66 Вт и работает на операционной системе MagicOS 8 на базе Android 14.

Новинка Honor доступна в цветах Camellia White, Champagne Pink и Iris Black. Цена начинается от $689 за базовую версию 8/256 ГБ.