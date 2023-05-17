Honor представила сверхбюджетный Play 40 5G в Китае

Honor Play 40 5G выделяется своим большим 6,56-дюймовым экраном. Это как раз такой размер, когда телефон уже большой, но всё ещё удобно лежит в руке.

Экран устройства произведён по технологии IPS. Сверху у него есть небольшой вырез для фронтальной камеры, выполненный в форме «капли». Разрешение экрана — 1612 х 720 пикселей, а частота обновления 90 Гц.