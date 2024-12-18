HONOR представила свой новый игровой смартфон на Snapdragon 8 Gen 3 и до 16 ГБ оперативки

Устройство оснащено 6.7-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2664 x 1200 пикселей и частотой обновления 120 Гц, обеспечивая яркость до 4000 нит.

За охлаждение отвечает система 3D Natural Circulation, а аккумулятор емкостью 5300 мАч поддерживает 100-ваттную зарядку.

Смартфон получил камеру на 50 Мп с оптической стабилизацией и дополнительный сенсор на 12 Мп. Доступны три цвета: чёрный, белый и зелёный.

Цены начинаются от 2199 юаней ($301) за базовую версию 12/256 ГБ. Топовая конфигурация с 16 ГБ оперативки и 1 ТБ постоянной памяти обойдется в 3299 юаней ($452).

Предзаказы уже стартовали в Китае, а продажи начнутся 24 декабря.