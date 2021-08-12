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Honor представила ультимативный флагман Magic 3 Pro+ с «супер квадрокамерой»Об этой версии слухи умалчивали
Одновременно с Honor Magic 3 и 3 Pro, китайский производитель представил их «старшего» брата — Honor Magic 3 Pro+. Отличительной особенностью девайса стал дизайн и основная камера.
Как и в Magic 3 Pro, в плюс-версии основная камера состоит из четырёх модулей. При этом одно лишь из разрешение не идёт ни в какое сравнение с более «младшей» моделью.
Камера аппарата состоит из 50 Мп широкоугольного, 64 Мп сверхширокоугольного, 64 Мп монохромного и 64 Мп перископного модулей. Для фокусировки используется лазерная система 8x8 dTOF. При этом в смартфоне также имеется температурный сенсор.
В остальном устройство такое же, как и предшественники. Так, например, в нём будет использоваться тот же Snapdragon 888, что и в более доступных моделях.
Что же касательно цены, то версия с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной обойдётся в 1499 евро (129,3 тыс рублей). Это единственная модификация Honor Magic 3 Pro+.