Honor представила ультимативный флагман Magic 3 Pro+ с «супер квадрокамерой»

Камера аппарата состоит из 50 Мп широкоугольного, 64 Мп сверхширокоугольного, 64 Мп монохромного и 64 Мп перископного модулей. Для фокусировки используется лазерная система 8x8 dTOF. При этом в смартфоне также имеется температурный сенсор.

В остальном устройство такое же, как и предшественники. Так, например, в нём будет использоваться тот же Snapdragon 888, что и в более доступных моделях.

Что же касательно цены, то версия с 12 ГБ оперативной памяти и 512 ГБ памяти постоянной обойдётся в 1499 евро (129,3 тыс рублей). Это единственная модификация Honor Magic 3 Pro+.